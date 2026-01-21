La deputata leghista Simonetta Matone ha criticato i sostenitori del No al Referendum sulla separazione delle carriere, accusandoli di diffondere menzogne e di non aver letto Montesquieu, ma solo il Fatto Quotidiano. La riforma della giustizia, secondo lei, è osteggiata ingiustificatamente. Questa presa di posizione si inserisce nel dibattito politico in vista del voto referendario, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte.

“La riforma della giustizia è avversata, osteggiata con menzogne”. Lo ha detto in Aula la deputata leghista Simonetta Matone che alla Camera ha attaccato i sostenitori del no al Referendum sulla separazione delle carriere. “Cosa fa paura? Il sorteggio per essere eletti ai due Csm e all’Alta Corte disciplinare. Un sorteggio che non avviene tra passanti. Il sorteggio tocca un nervo scoperto: le correnti”, ha incalzato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la leghista Matone (Lega) attacca i sostenitori del No: “Non leggono Montesquieu ma il Fatto Quotidiano”

Fedez smentisce il Fatto Quotidiano: “Mai ingaggiato come testimonial da Meloni per il Sì al referendum “Fedez ha smentito le accuse del Fatto Quotidiano, affermando di non essere mai stato ingaggiato dal governo Meloni come testimonial per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Municipio XIV, il PD non si sostiene e la Lega attacca: "Fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante"Nel Municipio XIV si intensificano le tensioni interne al PD, con la Lega che condanna quanto accaduto come un fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Guerra ibrida di Salvini a Meloni su Kiev e Viminale.

Referendum sulla separazione delle carriere, quando e come si votaIl Cdm conferma la data anticipata da Meloni. Negli stessi giorni anche il voto per le suppletive. Al 70% la raccolta firme del comitato ... msn.com

Il segretario leghista sta cercando di coniugare il sì al referendum con l'emergenza securitaria - facebook.com facebook