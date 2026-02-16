Minacce di morte a Simonetta Matone deputata della Lega attenta a chi ti aspetta dietro l' angolo
Simonetta Matone, deputata della Lega, ha ricevuto minacce di morte che le hanno messo paura. La causa è un messaggio inquietante che le ha scritto qualcuno, avvertendola di “attenta a chi ti aspetta dietro l’angolo”. La politica ha deciso di rivolgersi subito alla Polizia Postale per tutelarsi.
Minacce di morte a Simonetta Matone. La deputata della Lega ha ricevuto una mail in cui viene invitata a “preoccuparsi ad ogni passo” perché “prima o poi ci sarà una bella sorpresa”. L’ex magistrato ha informato la Polizia Postale dell’accaduto. L’esponente del Carroccio ha incassato la solidarietà – tra gli altri – del ministro Valditara. Minacce di morte a Simonetta Matone La deputata della Lega ed ex magistrato, Simonetta Matone, ha ricevuto minacce di morte via mail. A riferirlo è Adnkronos secondo cui il testo era firmato da “un italiano stanco della mandria di cui anche tu, nostro malgrado, fai parte”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Lega, mail con minacce di morte a deputata MatoneLa deputata della Lega, Simonetta Matone, ha ricevuto una mail contenente minacce di morte. Di questo episodio è stata informata la polizia postale, come ... lapresse.it
