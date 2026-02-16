Minacce di morte a Simonetta Matone deputata della Lega attenta a chi ti aspetta dietro l' angolo

Simonetta Matone, deputata della Lega, ha ricevuto minacce di morte che le hanno messo paura. La causa è un messaggio inquietante che le ha scritto qualcuno, avvertendola di “attenta a chi ti aspetta dietro l’angolo”. La politica ha deciso di rivolgersi subito alla Polizia Postale per tutelarsi.

