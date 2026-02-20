Referendum Giustizia Simonetta Matone contro Nordio e le sue dichiarazioni folli | Agevolato il NO

Simonetta Matone, deputata della Lega, ha criticato duramente il ministro Nordio dopo aver definito alcune sue dichiarazioni “folli”. La politica sostiene che queste affermazioni possono favorire il voto contrario al referendum sulla giustizia, creando confusione tra gli elettori. Matone ha evidenziato come le parole del ministro possano indebolire la posizione del “sì” e influenzare le scelte di chi si appresta a votare. La campagna continua con scontri tra i sostenitori delle diverse posizioni.

Non si placa la polemica attorno al referendum sulla Giustizia, anche all’interno della stessa maggioranza. L’ultimo attacco al ministro Carlo Nordio è arrivato infatti dalla deputata della Lega Simonetta Matone, che è tornata sulle dichiarazioni del Guardasigilli, definite “folli” dall’ex magistrata. Le parole di Carlo Nordio Il riferimento di Matone è all’intervista rilasciata al Mattino di Padova da Carlo Nordio che, sostenendo il meccanismo della sua riforma, ha parlato di una “consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare” tra le correnti della magistratura all’interno del Csm, spiegando che “il sorteggio rompe questo meccanismo ‘para-mafioso‘, questo verminaio correntizio, come l’ha definito l’ex procuratore antimafia Roberti, poi eletto con il Pd al parlamento europeo”.🔗 Leggi su Virgilio.it

Referendum, la leghista Matone: “Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No”Matone, deputata della Lega, attribuisce le perdite sul fronte del referendum alle dichiarazioni di Nordio.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – VideoSimonetta Matone della Lega ha ammesso che, grazie a Nordio, il fronte del No al referendum sulla giustizia ha ritrovato slancio e ora è pari con il Sì.

