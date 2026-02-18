Orlando e il fronte del No | Il governo vuole punire i pm Gli italiani lo hanno capito
Andrea Orlando ha accusato il governo di voler punire i pm, e questa convinzione si diffonde tra gli italiani. La causa riguarda le riforme che, secondo l’ex ministro, mirerebbero a indebolire l’indipendenza della magistratura. Orlando sta portando questa posizione in giro per l’Italia, toccando città come Genova, Siracusa e Bologna, e incontrando cittadini e associazioni che condividono questa preoccupazione.
Roma, 18 febbraio 2026 – Genova, Siracusa, Bologna. Andrea Orlando, già ministro della Giustizia Pd: sta girando l’Italia per il No al referendum. È vero che l’interesse cresce? O tocca dirlo per motivare le truppe? "È vero. Nulla è scontato ma da qualche tempo gli incontri sono più partecipati. C’è un interesse forte, e una maggiore presa di posizione sul merito della riforma”. Come è accaduto? “La campagna di demonizzazione della magistratura che la destra ha intrapreso, contando su un oggettivo appannamento del ruolo dei giudici, per motivare la riforma ha sortito effetti per loro inattesi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Alla fine il fronte del Sì lo ammette: punire le toghe per i migrantiIl dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica, con alcune forze politiche che ammettono di voler punire i magistrati in relazione ai casi di migranti.
Referendum, si allarga il fronte del No. Landini: “Il governo pensa che gli italiani non capiscano”. Contro la riforma anche Boato, Sala e RuffiniIl fronte del No al referendum si amplia, con commenti di diverse figure pubbliche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Orlando e il fronte del No: Il governo vuole punire i pm. Gli italiani lo hanno capito; Capo d’Orlando ha bisogno di una svolta: valorizzare il personale e sostenere i cittadini per rilanciare il Comune; Intervista a Orlando Cinque: la presenza silenziosa de La grazia di Sorrentino; Orlando: Con il maxi processo, da capitale della mafia Palermo diventò capitale dell’antimafia.
Orlando: Noi, europeisti progressisti. Un fronte indistinto è un errore«Il ministro Bonafede, cercando di imitare Salvini, rischia di farne la parodia». Con Andrea Orlando, leader della sinistra Pd ma anche ex Guardasigilli, non si può evitare di parlare dalle gesta del ... partitodemocratico.it
INDELEBILI TODAY. . Capo d'Orlando - Oggi la costa si è svegliata così: schiuma bianca, onde altissime e l’acqua che invade le strade. Immagini che ricordano quanto siamo piccoli di fronte alla forza degli elementi. Restate al sicuro! facebook
Comandante di un plotone mitraglieri del 520º regg. della 167ª Div.fucilieri operante nel Fronte di #Voronež, #JakovSavelevicVinogradovOgolev nel 1943 si distinse in ripetute azioni nel corso della Battaglia per il #Dnepr.Eroe dell' #URSS, cadde in combattim x.com