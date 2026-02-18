Andrea Orlando ha accusato il governo di voler punire i pm, e questa convinzione si diffonde tra gli italiani. La causa riguarda le riforme che, secondo l’ex ministro, mirerebbero a indebolire l’indipendenza della magistratura. Orlando sta portando questa posizione in giro per l’Italia, toccando città come Genova, Siracusa e Bologna, e incontrando cittadini e associazioni che condividono questa preoccupazione.

Roma, 18 febbraio 2026 – Genova, Siracusa, Bologna. Andrea Orlando, già ministro della Giustizia Pd: sta girando l’Italia per il No al referendum. È vero che l’interesse cresce? O tocca dirlo per motivare le truppe? "È vero. Nulla è scontato ma da qualche tempo gli incontri sono più partecipati. C’è un interesse forte, e una maggiore presa di posizione sul merito della riforma”. Come è accaduto? “La campagna di demonizzazione della magistratura che la destra ha intrapreso, contando su un oggettivo appannamento del ruolo dei giudici, per motivare la riforma ha sortito effetti per loro inattesi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orlando e il fronte del No: “Il governo vuole punire i pm. Gli italiani lo hanno capito”

Alla fine il fronte del Sì lo ammette: punire le toghe per i migrantiIl dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica, con alcune forze politiche che ammettono di voler punire i magistrati in relazione ai casi di migranti.

Referendum, si allarga il fronte del No. Landini: “Il governo pensa che gli italiani non capiscano”. Contro la riforma anche Boato, Sala e RuffiniIl fronte del No al referendum si amplia, con commenti di diverse figure pubbliche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.