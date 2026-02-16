Il calvario di Mantovani dall’arresto-show all’assoluzione piena fino al referendum | ecco perché votare Sì è un dovere morale

Mantovani ha vissuto un lungo calvario dopo il suo arresto, causato da accuse infondate che lo hanno tenuto sotto i riflettori dei media per mesi. La sua vicenda si è conclusa con un’assoluzione completa, ma il percorso non si è fermato lì: ora si prepara al referendum, che rappresenta un passo importante per il suo futuro e per molti altri. In questa storia, un dettaglio concreto emerge chiaramente: la battaglia personale di un uomo contro un sistema che troppo spesso si lascia guidare dalla fretta e dall’errore.

C’è un’Italia che non finisce sulle prime pagine dei giornaloni progressisti, se non quando c’è da agitare le manette, e che poi viene colpevolmente dimenticata quando la verità emerge in tutta la sua cristallina innocenza. È l’Italia delle vite spezzate dal teorema giudiziario, dei servitori delle istituzioni trascinati nel fango e poi restituiti alla libertà dopo anni di calvario con un “scusi, abbiamo scherzato”. Il caso di Mario Mantovani, esponente di spicco di Fratelli d’Italia ed europarlamentare, non è solo una vicenda di cronaca giudiziaria finita con un’assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il calvario di Mantovani, dall’arresto-show all’assoluzione piena, fino al referendum: ecco perché votare “Sì” è un dovere morale Il presidente del Tribunale si scusa. Mantovani, sette anni tribolati per arrivare alla piena assoluzione Giustizia, Vendola sul referendum: "Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché" Nichi Vendola si schiera per il no al referendum sulla giustizia, anche se ammette di aver trovato alcuni aspetti interessanti nelle proposte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mario Mantovani. Assolto nel 2022, era stato in carcere 41 giorni. #MarioMantovani, allora vice presidente della Lombardia, passò 41 giorni a San Vittore. Dopo sette anni, e con una assoluzione piena, il giudice gli ha negato il rimborso per ingiusta detenzione: "Dice che il mio comportamento ha ingannato le toghe..." - facebook.com facebook