Inter U23 top in campo ma flop sugli spalti | il dato sugli spettatori contro la Pro Vercelli è bassissimo!

Inter News 24 Ecco quanti tifosi c’erano ieri. L’avventura dell’ Inter U23 allo stadio di Monza sta incontrando un ostacolo inaspettato e di difficile risoluzione: la freddezza del pubblico. Nonostante il progetto tecnico stia dando frutti interessanti sul campo, con la Seconda Squadra nerazzurra protagonista di un campionato di Serie C finora positivo e ricco di spunti, la risposta degli appassionati sugli spalti fatica terribilmente a decollare. L’operazione di radicamento nel territorio brianzolo non sta portando i risultati sperati in termini di presenze, creando un contrasto evidente tra le prestazioni sportive e la cornice ambientale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, top in campo ma flop sugli spalti: il dato sugli spettatori contro la Pro Vercelli è bassissimo!

