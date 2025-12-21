Perseguita l'ex fidanzata minacce di morte per strada e sui social | 23enne arrestato nel Casertano
Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: non aveva accettato la fine della relazione con la ex fidanzata e aveva cominciato a perseguitarla, anche in presenza del figlio piccolo della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
