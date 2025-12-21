Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: non aveva accettato la fine della relazione con la ex fidanzata e aveva cominciato a perseguitarla, anche in presenza del figlio piccolo della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Minacce e 'messaggi' di morte su Whatsapp all'ex fidanzata, 23enne spedito in carcere

Leggi anche: Rosignano Solvay | Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata: 40enne arrestato per stalking

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Oristano, dopo la ex perseguita anche la nuova compagna: incastrato dai messaggi, la Polizia lo arresta in un bnb.

Minacce e 'messaggi' di morte su Whatsapp all'ex fidanzata, 23enne spedito in carcere - Un 23enne originario di Capua è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Vitulazio con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. casertanews.it

Perseguita l’ex fidanzata, minacce di morte per strada e sui social: 23enne arrestato nel Casertano - Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: non aveva accettato la fine della relazione con la ex fidanzata e aveva cominciato a perseguitarla, anche ... fanpage.it