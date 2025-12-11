Scade l’ultima proroga per i lavori agevolati | tutti i rischi per i proprietari che hanno ceduto il credito e come difendersi

L'ultima proroga per i lavori agevolati sta per scadere, mettendo in discussione le agevolazioni fiscali legate al Superbonus. Proprietari che hanno ceduto il credito devono essere consapevoli dei rischi ancora presenti e delle possibili conseguenze. In questo articolo, analizzeremo le criticità e le strategie per tutelarsi in vista della fine delle agevolazioni.

Per anni, il Superbonus è stato sinonimo di una promessa: riqualificare l'Italia, trasformando vecchi palazzi in moderni edifici a energia quasi zero, il tutto (quasi) senza spese per i proprietari. A dir poco un sogno per l'ambito edile e per migliaia di condomini che ora però, dopo tante polemiche e tanti dibattiti, rischia di trasformarsi in un incubo finanziario. Il 31 dicembre, infatti, non è solo la fine dell'anno, ma la scadenza improrogabile della maxi-agevolazione per gli ultimi lavori in corso. E chi non è in regola rischia di perderci parecchio.

