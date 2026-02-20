Ravenna | Liceo e Professioni 1320 studenti in lotta per nuovi spazi

A Ravenna, 1320 studenti del Liceo Scientifico Ricci Curbastro e degli Istituti Professionali protestano contro la mancanza di spazi adeguati. La causa del malcontento riguarda la destinazione dell’ex scuola dell’infanzia Filastrocca, che rischia di essere riconvertita in altri usi, lasciando gli studenti senza un luogo stabile. La discussione si accende tra dirigenti scolastici, amministratori comunali e genitori, che chiedono soluzioni rapide. La questione si concentra sulla tutela delle aule e delle aree di studio per le giovani generazioni.

Ravenna: Tra Liceo e Professioni, la Filastrocca Divisa tra Due Mondi. La destinazione d’uso dell’ex scuola dell’infanzia Filastrocca a Ravenna è al centro di un dibattito che coinvolge la dirigenza del Liceo Scientifico Ricci Curbastro, le amministrazioni locali e il futuro dell’istruzione professionale nel territorio. Un sopralluogo congiunto di rappresentanti provinciali e comunali ha riaperto la questione, valutando la possibilità di dividere gli spazi tra un ampliamento del liceo e la creazione di un nuovo polo per la formazione professionale. Un Liceo a Crescita e la Necessità di Spazi. Il Liceo Scientifico Ricci Curbastro, con i suoi 1320 studenti, si trova ad affrontare una sfida comune a molte istituzioni scolastiche italiane: la carenza di spazi adeguati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Catanzaro: il liceo Pacioli riapre dopo i lavori PNRR, spazi moderni e tecnologie all’avanguardia per gli studenti.Il liceo Pacioli di Catanzaro riapre domani dopo i lavori fatti con i soldi del PNRR.

Impresa Civica Edile, il cantiere che educa: studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo FracastoroImpresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.