Raul Barbuta giovane talento tra moda e recitazione

Raul Barbuta, 15 anni, ha deciso di dedicarsi alla moda e alla recitazione a Torino. La sua passione nasce dalla voglia di esprimersi attraverso il talento e la creatività. Parla diverse lingue e si impegna ogni giorno tra corsi di recitazione e sfilate di moda. La sua determinazione si vede nelle ore trascorse in studio e nei progetti a cui lavora. Ora punta a conquistare il suo spazio nel mondo dello spettacolo e del design.

. A Torino un quindicenne poliglotta coltiva con determinazione il sogno di costruire una carriera nel fashion system e nel mondo della recitazione, tra studio, disciplina e grandi ambizioni. Raul Barbuta ha 15 anni, vive a Torino ed è alto 186 cm. Studente poliglotta, parla italiano, inglese, rumeno e spagnolo, e coltiva una forte passione per il mondo dello spettacolo, tra moda e recitazione. Raul, cosa stai studiando?. «Frequento il secondo anno di un istituto informatico a Torino. Per ora seguiamo un biennio comune, dall’anno prossimo inizieremo con le materie di indirizzo».🔗 Leggi su Bollicinevip.com Leggi anche: Il giovane talento Moon: omaggio a Michelangeli Leggi anche: Colpo Giovane: talento da valorizzare in stile De Laurentiis