Il giovane talento Moon | omaggio a Michelangeli

In occasione del trentennale della scomparsa di Arturo Benedetti Michelangeli, un giovane talento della scena pianistica internazionale rende omaggio al Maestro. Un concerto che celebra la sua influenza e il suo eccezionale contributo alla musica, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e ricca di emozioni.

Un giovane talento della scena pianistica internazionale per ricordare il Maestro Arturo Benedetti Michelangeli in occasione del trentennale dalla scomparsa. Oggi, 10 dicembre, alle 20, in Sala Grande, Arsenii Moon (vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023 e del prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo dal verdetto unanime della giuria e per questo motivo assente da quasi trent’ann) si esibirà al Teatro Grande. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

