Balli e musica per tutta la notte | Milano celebra il culto del Northern Soul

Milano si anima con una notte di balli e musica dedicata al Northern Soul, un genere nato negli anni ’60 in Gran Bretagna e ancora molto vivo tra gli appassionati italiani. Le strade del centro si sono riempite di persone che hanno ballato fino a tarda notte, portando in città un pezzo di cultura afroamericana. La festa ha coinvolto giovani e meno giovani, tutti alla ricerca di quell’energia e quella passione che rendono il Northern Soul unico nel suo genere. La musica ha riempito i locali e le piazze, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Milano, 2 febbraio 2026 – Un filo rosso che collega la cultura e la musica afroamericane degli anni '60 all'età contemporanea, nel nome di uno dei culti sotterranei più celebrati ed emblematici della Gran Bretagna. Milano accende i riflettori sul northern soul, il movimento giovanile nato, cresciuto e reso immortale dalla working class britannica fra gli anni '70 e '80. Alla base c'era – e c'è tuttora, perché la sua forza è ben lontana dall'affievolirsi, soprattutto a livello underground – la riscoperta di brani soul anni '60 che, all'epoca della loro uscita, si rivelarono flop commerciali, nonostante il loro indubbio.

