San Valentino a ritmo di Northern Soul | weekend internazionale tra musica danza e cultura

A Pordenone si rinnova l’appuntamento con il weekend dedicato al Northern Soul, offrendo un’occasione per scoprire musica, danza e cultura in un contesto internazionale. La seconda edizione di questo evento rappresenta un momento di incontro e condivisione, ideale per celebrare San Valentino in modo originale e raffinato, valorizzando le radici di un genere musicale che unisce appassionati da diverse parti del mondo.

Pordenone si prepara a vivere un San Valentino fuori dagli schemi con la seconda edizione di un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti del Northern Soul. Dal 13 al 15 febbraio, la città ospiterà una manifestazione internazionale distribuita su tre giorni, all’insegna della musica, del ballo e della socialità, in un’atmosfera inclusiva che promuove la condivisione attraverso la cultura e, in particolare, attraverso la musica. Già lo scorso anno, il Bristol Northern Soul Club International aveva fatto convogliare al Capitol centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia, confermando la forte attrattività dell’appuntamento.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

