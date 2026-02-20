Rapina a villa Nicolini | banda di 3 persone immobilizza la moglie dell' imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte Poi la fuga con gli ori di famiglia

Una banda di tre uomini ha rapinato Villa Nicolini a Fontaniva, causando grande paura tra i residenti. I malviventi hanno immobilizzato la moglie dell’imprenditore, costringendola ad aprire la cassaforte. Dopo aver preso gioielli e oro di famiglia, sono fuggiti rapidamente. La rapina si è svolta nel cuore della giornata, lasciando sconcertati gli abitanti della zona. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di identificare i responsabili. La famiglia Nicolini sta collaborando alle indagini per riprendere le attività quotidiane.

FONTANIVA (PADOVA) - Una banda composta da tre persone ha messo a segno una violenta rapina ai danni della famiglia Nicolini, nota in zona per l'attività di recupero materiali. Il colpo è avvenuto poco dopo le 19.30 nell'area industriale del paese. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, uno dei quali armato di pistola, avrebbero atteso la proprietaria mentre stava rincasando. Sotto la minaccia dell'arma sono riusciti a entrare nell'abitazione, dove la donna è stata immobilizzata e legata. I rapinatori hanno quindi costretto la vittima ad aprire la cassaforte, riuscendo a impossessarsi degli ori di famiglia prima di darsi alla fuga.