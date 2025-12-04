Rapina in villa | banda di cinque uomini sequestra e deruba la famiglia Marini

Treviglio. Aggrediti e rapinati all’ora di cena da una banda formata da almeno cinque uomini (tra cui due pali: uno nel parco e l’altro in auto): è accaduto giovedì 27 novembre nella villa dell’imprenditore Angelo Marini, presidente del Cda di Sai Treviglio, in via Tasso. Come riporta il Corriere Bergamo, i malviventi sono entrati forzando una finestra al primo piano e, una volta irrotti nell’abitazione, hanno legato le mani ai due figli che in quel momento si trovavano a tavola, colpendoli e minacciandoli per farsi consegnare denaro e oggetti di valore. La famiglia è stata trattenuta per oltre un’ora mentre i ladri, dal marcato accento dell’est, passavano in rassegna le stanze a caccia di contanti e preziosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

