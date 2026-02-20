Ramadan e Quaresima si incontrano | consegna di viveri dalla Caritas alla Moschea di piazza Cutelli

La donazione sarà gestita dai volontari della comunità islamica per preparare i pasti serali destinati ai musulmani che, durante il Ramadan, praticano l'astensione dal cibo tra l'alba e il tramonto Si è svolta questa mattina la consegna di beni alimentari di prima necessità dalla Caritas diocesana di Catania alla Moschea della Misericordia di piazza Cutelli, in un gesto concreto di vicinanza della comunità cristiana a quella musulmana in occasione del Ramadan, il mese sacro dell'Islam. La donazione sarà gestita dai volontari della comunità islamica per preparare i pasti serali destinati ai musulmani che, durante il Ramadan, praticano l'astensione dal cibo tra l'alba e il tramonto, trovandosi impossibilitati a consumare i pasti negli orari ordinari della cena distribuita quotidianamente dai volontari Caritas all'Help Center.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

