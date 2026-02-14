Massa Marittima | Ramadan la comunità macedone in festa nella ex sala consiliare Un mese di preghiera e condivisione

La comunità macedone di Massa Marittima ha deciso di festeggiare il Ramadan nella ex sala consiliare di via Norma Parenti, in risposta alla chiusura delle moschee locali. Da oltre un mese, i fedeli si riuniscono ogni sera per pregare e condividere momenti di convivialità, creando un punto di riferimento temporaneo per chi vive lontano dalla propria terra. La sala si trasforma ogni giorno in un luogo di incontro, con tavoli imbanditi di cibo e canti tradizionali, attirando anche alcuni cittadini italiani curiosi di conoscere meglio questa tradizione.

Ramadan nelle Colline Metallifere: la Comunità Macedone Celebra a Massa Marittima. La comunità macedone di Massa Marittima, in Toscana, si prepara a celebrare il Ramadan a partire dal 18 febbraio, trovando ospitalità nella ex sala consiliare di via Norma Parenti. Un evento che coinvolge circa 200 persone e rappresenta un momento di condivisione religiosa e culturale, rafforzando il dialogo con la comunità locale. Uno Spazio di Accoglienza e Tradizione. Da anni, la comunità macedone utilizza la ex sala consiliare per le celebrazioni del Ramadan, una prassi annuale che testimonia un rapporto consolidato con l'amministrazione comunale.