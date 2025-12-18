Chiesa profanata a Camaiore i fedeli in preghiera come ‘atto riparatorio’

A Camaiore, un gesto di fede e speranza ha coinvolto la comunità, che si è riunita in preghiera come atto riparatorio dopo l’evento che ha profanato la chiesa. Un’affluenza straordinaria alla messa delle 17 ha testimoniato il desiderio di ritrovare pace e unità in un momento di grande emozione e solidarietà.

Camaiore (Lucca), 18 dicembre 2025 – A Camaiore ieri la gente diceva di non aver mai visto così tante persone andare alla messa delle 17. E a memoria d'uomo nessuno ricorda un atto sacrilego compiuto contro una chiesa. Figurarsi una processione culminata con la benedizione di un luogo di culto per "purificarlo" – il termine esatto è "riparazione" – da quello che si ipotizza sia stato il gesto di una setta satanica con simpatie naziste. La comunità è rimasta molto colpita dal rito profanatorio scoperto nella piccola chiesa dell'Angelo, in via XX Settembre, e lo dimostra infatti il centinaio di fedeli che ieri pomeriggio, alle cinque appunto, ha riempito la Collegiata per partecipare a un appuntamento di preghiera presieduto dall'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti e don Silvio.

