Via Mariti due anni dopo la strage i residenti chiedono un tavolo sul futuro dell’area

Due anni dopo la tragedia che ha causato la morte di cinque operai nel cantiere di via Mariti, i residenti chiedono un incontro per discutere il futuro dell’area. La richiesta arriva dal Comitato Ex Panificio Militare e dalla parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, che vogliono capire quando si prenderanno decisioni concrete per la zona, ancora segnata dall’incidente. Le famiglie delle vittime e i cittadini vogliono conoscere le prossime mosse delle autorità.

Comitato Ex Panificio Militare e Parrocchia tornano a sollecitare il Comune: “Basta degrado, serve una rigenerazione condivisa”. Domani la cerimonia in ricordo delle cinque vittime del crollo In una nota i promotori ricordano il tragico anniversario e auspicano che “sia fatta al più presto giustizia”. Quanto alla situazione urbanistica, il Comitato e la Parrocchia fanno il punto sui passaggi amministrativi. Il Comune di Firenze ha dichiarato decaduti per scadenza dei termini i diritti edificatori legati al progetto approvato nel luglio 2021. A settembre 2025 Esselunga ha presentato ricorso al Tar della Toscana, che però non si è ancora pronunciato e non sarebbero dunque previsti tempi brevi per la decisione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

