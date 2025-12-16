Guber Banca contribuisce alla riqualificazione dell' area ex industriale Bastianelli a Roma nel quartiere di San Lorenzo

Guber Banca partecipa alla riqualificazione dell’ex area industriale Bastianelli a Roma, nel quartiere di San Lorenzo. Dopo un percorso complesso, si avvia verso una conclusione positiva, segnando un passo importante per la riqualificazione urbana e lo sviluppo della zona.

Si avvia finalmente ad una conclusione positiva la lunga e accidentata vicenda dell’ex area Bastianelli nel cuore del quartiere San Lorenzo. Entro l’inizio del prossimo anno ripartiranno i lavori per la riqualificazione e il completamento di spazi destinati a residenze e servizi per il quartiere. Guber Banca e il partner di investimento Tyche Bank –entrambi operatori specializzati in procedure concorsuali, finanza d’impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP– hanno stretto una partnership con Newco Auction S.r.l. e Fato Logistic Equipments S.p.A. che sbloccherà l’iter di riqualificazione dell’area già oggetto in passato di un intervento edilizio rimasto incompiuto e quindi fonte di degrado e insicurezza per gli abitanti del quartiere. Ilgiornale.it

