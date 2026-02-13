RaiSport un successo lo sciopero delle firme contro il direttore Petrecca Meloni furiosa con Rossi? L’Ad di Viale Mazzini smentisce

Alessandro Antineli, membro del Cdr di RaiSport, ha ringraziato ieri sera attraverso Twitter per il sostegno ricevuto durante lo sciopero delle firme contro il direttore Paolo Petrecca, accusando quest’ultimo di aver causato malumori tra i dipendenti. La protesta, che ha coinvolto molti colleghi, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato a una forte mobilitazione interna. Nel frattempo, si diffonde la voce di un possibile scontro tra Giorgia Meloni e Roberto Rossi, ma l’Ad di Rai si affretta a smentire ogni tensione tra i due.

“Grazie di cuore a tutti voi per il sostegno. #ServizioPubblico”. Così ieri sera twittava il membro del Cdr di RaiSport, Alessandro Antineli, ringraziando non solo gli spettatori italiani, ma soprattutto i moltissimi colleghi della Rai che hanno aderito allo sciopero delle firme, proclamato contro il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca. Un’adesione che il segretario nazionale dell’Usigrai, Daniele Macheda, ha definito “massiccia”, da parte “sia dei colleghi dei Tg che di quelli dei Gr”. “In questo modo”, aggiunge Macheda, “le colleghe e i colleghi hanno voluto segnalare la loro solidarietà ai colleghi di RaiSport richiedendo all’azienda di assumersi la responsabilità rispetto alle scelte fatte”, e su quanto accaduto “rispetto alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - RaiSport, un successo lo sciopero delle firme contro il direttore Petrecca. Meloni furiosa con Rossi? L’Ad di Viale Mazzini smentisce RaiSport, firme ritirate e tre giorni di sciopero contro Petrecca. Dopo le gaffe all’inaugurazione olimpica il direttore a rapporto dall’Ad Rossi. Fnsi e Usigrai all’attacco I giornalisti di RaiSport annunciano il ritiro delle firme e uno sciopero di tre giorni contro il direttore Petrecca. “La figuraccia peggiore di sempre”. I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: ritiro delle firme e tre giorni di sciopero La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle Olimpiadi; Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca; Olimpiadi, Rai Sport in rivolta. Escluso Petrecca dalla cerimonia di chiusura. Solidarietà dei colleghi, non …; Milano-Cortina, la protesta di RaiSport contro il direttore Petrecca: Non firmiamo servizi e…. RaiSport è lo specchio dell’Italia. Oggi tutti conoscono Petrecca perché è scoppiato il caso di Stato Auro BulbarelliRaisport, ora tutti conoscono Petrecca ma in pochi conoscono il caso politico che ha portato alla rimozione di Auro Bulbarelli ... ilnapolista.it Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca, RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-CortinaDopo le gaffe di Paolo Petrecca, durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, i giornalisti Rai annunciano uno sciopero ... virgilio.it Mai vista una Rai così: tra agguati a Report e corsa alle poltrone, a Viale Mazzini è caos totale - facebook.com facebook La decisione di Viale Mazzini: dopo la disastrosa telecronaca dell’apertura, il direttore di Rai Sport Petrecca non farà la chiusura di #MilanoCortina x.com