Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi per tre giorni. La ragione è la telecronaca di Paolo Petrecca, che resta alla guida del settore. La scelta di fermarsi arriva in un momento di tensione tra i giornalisti e il direttore. La protesta coinvolge sia le redazioni che i telespettatori, che si chiedono cosa cambierà in questi giorni senza le trasmissioni sportive.

La redazione di RaiSport ha annunciato, in una nota, che sarà indetto uno sciopero per tre giorni non appena termineranno le Olimpiadi 2026, dopo la telecronaca della cerimonia d’apertura di Paolo Petrecca. Inoltre, ha deciso di ritirare, a partire dalle 17.00 del 9 febbraio, le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache dei programmi dedicati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il motivo è per far sentire “la propria voce in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Raisport ha recato”. La richiesta di lettura del comunicato Sempre a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca, RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina Approfondimenti su RaiSport Sciopero I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca. Olimpiadi Milano Cortina: i giornalisti di Rai sport ritirano le firme. Protesta contro Petrecca. E a fine Giochi sciopero I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di smettere di firmare servizi e collegamenti durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. RaiSport, giornalisti contro direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Giochi Ultime notizie su RaiSport Sciopero Argomenti discussi: Giornalisti Rai contro la Tgr: In Piemonte censurata un’intervista a esponente di Askatasuna; Sindacato giornalisti Rai accusa direttore TgR Piemonte, intervista a membro Askatasuna mai andata in onda; Aggressione alla troupe Rai durante il corteo per Askatasuna: violenza degli antagonisti contro la libertà di stampa; Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti - FNSI. Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: Peggior figura di sempreDopo l'imbarazzante cerimonia di apertura dei giochi, i giornalisti di RaiSport annunciano una protesta contro il direttore Petrecca, improvvisatosi telecronista ... fanpage.it I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine OlimpiadiLa decisione dopo aver aspettato una risposta dall'azienda all'imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali ... tpi.it Protesta dei giornalisti di Rai Sport contro #PaoloPetracca per la sua telecronaca della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali "Care colleghe, cari colleghi, da tre giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra. È tempo di fa facebook I giornalisti di Rai Sport non firmeranno i servizi delle Olimpiadi, in protesta contro la telecronaca del direttore Paolo Petrecca x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.