Olimpiadi Milano-Cortina direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d' apertura; Lollobrigida ad interim

Paolo Petrecca lascia il suo ruolo di direttore di RaiSport dopo la bocciatura arrivata dalla redazione. Durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, il giornalista ha commesso errori che hanno scatenato molte critiche. La voce di Petrecca è stata spesso confusa e poco chiara, creando confusione tra gli spettatori. Per gestire la situazione, Lollobrigida è stato nominato direttore ad interim. La Rai ha deciso di intervenire subito per fare chiarezza sulla gestione delle trasmissioni olimpiche.

Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico dopo settimane di accese proteste seguite alla sua discussa telecronaca per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La comunicazione ufficiale è stata data dalla Rai in una nota. Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interim Le numerose gaffe e gli errori compiuti da Paolo Petrecca lo scorso 6 Febbraio durante la telecronaca "improvvisata" della cerimonia di apertura alla XXV edizione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, gli sono costate il posto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interim Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: l’incarico ad interim a LollobrigidaPaolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, accusando la pressione crescente sulla sua posizione. Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi. Al suo posto arriva LollobrigidaPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le polemiche sulla telecronaca dei Giochi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina, la protesta di RaiSport contro il direttore Petrecca: Non firmiamo servizi e…; Attività per bambini e famiglie nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo Petrecca nella bufera: stop dalla Rai dopo le gaffe e conduzione a rischio; Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ministro Giancarlo Giorgetti in visita al Villaggio olimpico di Predazzo. Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca, RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-CortinaDopo le gaffe di Paolo Petrecca, durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, i giornalisti Rai annunciano uno sciopero ... virgilio.it Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi. Al suo posto arriva LollobrigidaIl direttore era stato sfiduciato dalla redazione e lascia dopo la figuraccia della diretta televisiva sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina ... msn.com Dalle Olimpiadi di Milano Cortina la giornalista si presenta in diretta ubriaca. Uno dei collegamenti più memorabili degli ultimi anni facebook 18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com