Ragazzo ucciso a colpi di pistola Tragedia seguita dai media albanesi Tutti i racconti sono sotto la lente

Kevin Muharremi, un giovane di 25 anni, è stato ucciso con colpi di pistola alle prime ore di San Valentino in via della Repubblica a Montecalvoli, Fucecchio. La sua morte ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle cause di questa violenta aggressione. Le forze dell’ordine stanno analizzando tutte le testimonianze e i video di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. Le indagini sono ancora aperte e nessuna pista viene esclusa. La famiglia di Kevin aspetta risposte chiare.

FUCECCHIO Le indagini sull' omicidio di Kevin Muharremi, 25 anni, avvenuto alle prime luci dell'alba di San Valentino in via della Repubblica a Montecalvoli, proseguono a tappetto. Un delitto – avvenuto dopo una lite scoppiata in un pub – che, in questi giorni, ha ricevuto spazio anche su molti media albanesi che seguono quanto emerge dal lavoro dei carabinieri e della procura, dal fermo del presunto killer, Renato Xyke, all'interrogatorio del diciottenne che sedeva in macchina con lui, quella notte, e indagato a piede libero per concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Una tragedia che ha sconvolto il paese e che coinvolge, a diverso titolo, giovanissimi di origine albanese che vivono in questa zona, dove la comunità albanese è numerosa, radicata e integrata: nel Comune di Santa Maria a Monte conta oltre 300 residenti.