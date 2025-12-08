Ucciso a colpi di pistola per aver gridato Viva la Repubblica | si ricorda Giovanni Arfelli

Si celebra il 102esimo anniversario della morte di Giovanni Arfelli, il diciottenne repubblicano assassinato la sera del 9 dicembre 1923 per aver rivendicato apertamente i suoi ideali democratici. Come ogni anno, la sezione Ami “Giordano Bruno” e la Fiap di Forlì rinnovano la memoria di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

