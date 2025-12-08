Ucciso a colpi di pistola per aver gridato Viva la Repubblica | si ricorda Giovanni Arfelli
Si celebra il 102esimo anniversario della morte di Giovanni Arfelli, il diciottenne repubblicano assassinato la sera del 9 dicembre 1923 per aver rivendicato apertamente i suoi ideali democratici. Come ogni anno, la sezione Ami “Giordano Bruno” e la Fiap di Forlì rinnovano la memoria di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ricostruito il delitto di Nicola Vivaldo, ucciso con quattro colpi di pistola in faccia nel Milanese. Il pentito De Castro: «Deciso dalla cosca di Guardavalle perché le sue soffiate avevano provocato arresti» - facebook.com Vai su Facebook
«Ha ucciso mia madre per farmi un dispetto». Il racconto di Andrea, il figlio di Stefania Terrosi ammazzata a colpi di pistola dal convivente che poi si è ucciso - CITTÀ DELLA PIEVE «Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto». Come scrive ilmessaggero.it