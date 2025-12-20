Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica | ucciso a colpi di pistola dalla polizia

20 dic 2025

Un ragazzo di 26 anni armato di coltello è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia nazionale oggi sabato 20 dicembre a Ajaccio, nella Corsica del Sud. Il 26enne minacciava i passanti e i commercianti della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

