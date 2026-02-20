C' è un uomo intrappolato nel caveau della banca E ci è rimasto per tutta la notte

Un uomo è rimasto bloccato nel caveau di una banca a Milano, causando un intervento di quasi nove ore. La causa del blocco sembra essere un malfunzionamento dell’apertura di sicurezza, che ha impedito all’uomo di uscire. La scena si è svolta nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, quando i soccorritori sono intervenuti per liberarlo. La banca, situata nel centro della città, ha sospeso temporaneamente le operazioni per gestire la situazione. La vicenda ha attirato numerosi curiosi fuori dall’edificio.

È successo a Milano, nella filiale Unicredit di viale Certosa. Quasi 9 ore per tirarlo fuori. Al momento non è chiaro cosa ci facesse lì e come sia rimasto incastrato, né se si tratti di un dipendente o meno Ci sono volute quasi nove ore di intervento per liberare un uomo rimasto chiuso nel caveau di una banca di Milano, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a due ambulanze. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 21 di ieri sera.