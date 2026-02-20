Ragazzina violentata mentre è ricoverata arrestato operatore socio sanitario

Un operatore socio sanitario ha violentato ripetutamente una ragazzina durante il suo ricovero a Pozzuoli. La giovane era in ospedale per motivi di salute quando l’uomo avrebbe approfittato della sua condizione vulnerabile. Le indagini hanno portato all’arresto dell’operatore, sospettato di aver commesso gli abusi nel corso di alcuni giorni. La piccola si trovava sotto cure mediche e non ha potuto opporsi all’aggressore. La famiglia della vittima ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La procura sta seguendo il caso da vicino.

Avrebbe ripetutamente abusato di una ragazzina nei giorni in cui era ricoverata in una struttura sanitaria di Pozzuoli (Napoli). Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario (Oss). Risponde di violenza sessuale pluriaggravata su minore. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della stessa ragazzina, che ha riferito di presunti abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria. Sono così scattati controlli anche sui dispositivi informatici dell'uomo e sono stati sentiti dei testimoni.