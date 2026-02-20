Pozzuoli | Operatore Socio Sanitario abusa di una minore ricoverata misura cautelare eseguita dai Carabinieri

Un Operatore Socio Sanitario di Pozzuoli è stato arrestato dopo aver molestato una minore ricoverata in ospedale. La Procura di Napoli ha avviato le indagini e ha disposto una misura cautelare. I Carabinieri di Monte di Procida hanno eseguito l’ordine, che segue le segnalazioni di comportamenti sospetti all’interno della struttura sanitaria. La vittima, che si trovava in ospedale per motivi di salute, ha raccontato quanto accaduto agli operatori. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambiente locale.

Indagine della Procura della Repubblica di Napoli: misura cautelare eseguita dai Stazione Carabinieri di Monte di Procida. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione indagini – militari appartenenti alla Stazione Carabinieri di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un operatore sociosanitario gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su minore. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria; in particolare, le verifiche investigative espletate anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario destinatario della misura ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli: Operatore Socio Sanitario abusa di una minore ricoverata, misura cautelare eseguita dai Carabinieri Leggi anche: Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore durante il ricovero in ospedale Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a Pozzuoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato; Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato; Violenza sessuale su una paziente minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a Pozzuoli; Ripetute violenze sessuali su minore ricoverata, operatore sociosanitario in manette. Violenza sessuale su una paziente minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a PozzuoliI carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario: si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale pluriaggravato su una minorenne durante il ... fanpage.it Pozzuoli, operatore socio sanitario arrestato per abusi su una ragazzina ricoverataPozzuoli è scossa da un grave episodio di abuso su una minorenne ricoverata in una struttura sanitaria. Un operatore socio-sanitario è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata. cronachedellacampania.it Concorsi OSS e OSSS Operatore Socio-Sanitario - Teoria e Quiz - Per i concorsi e la formazione professionale di OSS, OSSS, ASA e OSA - facebook.com facebook