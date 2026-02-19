Botte e minacce col coltello alla gola all' ex 62enne davanti al giudice

C'era una lite violenta tra un uomo di 62 anni e l’ex partner, culminata con minacce di morte e una colluttazione armata di coltello. Il fatto si è verificato davanti al giudice, che ha ascoltato la vittima e raccolto le prove. Il sostituto procuratore Carmen D’Onofrio ha deciso di chiudere le indagini preliminari, inviando un avviso ufficiale all’indagato. La vicenda riguarda un episodio di aggressione avvenuto in un appartamento del centro città. La vicenda è ora sotto esame degli inquirenti.

Avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal sostituto procuratore Carmen D'Onofrio nei confronti di C.D. R., 62 anni di Castel Volturno accusata di stalking ed estorsione in danno all'ex compagno. Slittata l'udienza preliminare per un difetto di notifica, dinanzi al gup Maria Pasqualina Gaudiano. Si torna in aula nel mese di giugno. La vicenda processuale è sorta dalla denuncia dell'ex compagno della donna, A. L., noto imprenditore di Castel Volturno, rappresentato dagli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo. L'uomo ha raccontato delle condotte molestie ed estorsive tenute dalla 62enne nei suoi confronti durante il corso della loro relazione sentimentale.