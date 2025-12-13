Spari nella notte a Milano contro la discoteca Tocqueville e i buttafuori | due giovani arrestati

Nella notte a Milano, sparatoria davanti alla discoteca Tocqueville e nei pressi dei buttafuori. Due giovani, di 20 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri mentre viaggiavano a bordo di un'auto senza targa. L'episodio ha destato grande preoccupazione nella zona, con le forze dell'ordine impegnate a fare chiarezza sull'accaduto.

I due giovani, di 20 e 22 anni, viaggiavano a bordo di un'auto senza targa. Sono stati fermati poco dopo dai carabinieri della Stazione Milano Moscova e del Nucleo Radiomobile. Fanpage.it Spari contro un buttafuori, due arresti a Milano - Intervento dei carabinieri nella notte fra sabato e domenica in via Tocqueville, zona corso Como: in manette due ventenni, uno dei due avrebbe esploso tre colpi andati però fuori bersaglio ... rainews.it

