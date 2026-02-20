A San Sabino, negli ultimi giorni, ci sono stati numerosi furti che hanno preoccupato i residenti. La causa principale sembra essere l’aumento di malintenzionati che approfittano dell’oscurità per agire. Solo tre sere fa, sono stati segnalati tre episodi di scasso nelle case e nei negozi del quartiere. Per rispondere a questa escalation, le forze dell’ordine hanno deciso di mettere in campo delle ronde di sorveglianza. Le autorità hanno promesso un intervento rapido per garantire la sicurezza dei cittadini.

San Sabino è forse il quartiere più preso di mira dai ladri in queste ultimi giorni. Di furti solo tre sere fa ne sono stati denunciati tre. I proprietari erano all’interno. E’ successo a tarda sera, una mamma stava facendo il bagnetto al piccolo e ha sentito dei rumori dal piano terra. In preda al terrore ha urlato e ha sentito il rumore di passi affrettarsi verso la porta finestra già scardinata. Vittima di un altro un pensionato che dormiva al piano di sopra mentre i ladri agivano indisturbati. Stessa cosa il terzo furto. Magro in tutti i casi il bottino, pochi gioielli, oro. Grave la scia di danni che gli autori di furti hanno lasciato dietro di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti: ecco le "ronde" a San Sabino

Lecce, San Sabino sotto assedio: piano sicurezza e controlli a tappeto contro furti e insicurezza.Lecce, il quartiere San Sabino affronta un’ondata di furti che ha spinto le autorità a rafforzare i controlli.

Raffica di furti su auto in San JacopinoUna serie di furti ha colpito diverse auto nel quartiere di San Jacopino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.