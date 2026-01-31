Raffica di furti su auto in San Jacopino

Una serie di furti ha colpito diverse auto nel quartiere di San Jacopino. I residenti sono preoccupati e denunciano che la microcriminalità si sia intensificata, con ripetuti episodi di spaccate e furti nelle vetture parcheggiate. La situazione sembra peggiorare senza interventi concreti da parte delle autorità, lasciando il quartiere in uno stato di allarme crescente.

"Il quartiere è ormai ostaggio della microcriminalità da troppo tempo. Non bastavano scippi, aggressioni, spaccio di stupefacenti e furti: il nostro rione detiene tristemente il record di spaccate ai negozi, tutto nel silenzio delle istituzioni. Ora ci troviamo nuovamente sotto attacco da parte.

A Firenze, il quartiere di San Jacopino è segnato da episodi di furti e danneggiamenti, con residenti e commercianti preoccupati per la sicurezza.

