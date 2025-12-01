Loredana Bertè | Sei bellissima non me lo sono mai detta | non mi guardo allo specchio in televisione non mi rivedo Non mi piaccio mai Dipendenze? Son o una rockstar anomala | mai avute a parte quelle affettive Creo legami personali molto forti

Cinquant’anni di carriera celebrati con un album di ricordi fotografici. Loredana Bertè è ancora, e da sempre, la rockstar più ribelle e qui si racconta fra progetti, amori e legami speciali, come quello con Ornella Vanoni a cui dedica oggi un ricordo: «Quanto ci mancherai, amica mia. Una donna affascinante, intelligente, colta e autoironica. Un’artista immensa. senza fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Loredana Bertè: «"Sei bellissima" non me lo sono mai detta: non mi guardo allo specchio, in televisione non mi rivedo. Non mi piaccio mai. Dipendenze? Son o una rockstar anomala: mai avute, a parte quelle affettive. Creo legami personali molto forti»

Scopri altri approfondimenti

Loredana Bertè - facebook.com Vai su Facebook

Clementino: “Avete mai cantato in un carcere?” Loredana Bertè: “Io ho cantato in un manicomio, perché ero una degli ospiti” #TheVoiceSenior Vai su X

Che tempo che fa: Loredana Bertè ospite di Fabio Fazio celebra i 50 anni di Sei bellissima - Stasera 30 novembre a Che tempo che fa, Loredana Bertè festeggia i 50 anni di “Sei bellissima”, la storia di amore tossico, racchiusa nelle parole di una delle canzoni più amate e cantate di sempre. Da corrieredellumbria.it

X Factor 2025, semifinale: Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè ed è ovazione - Non poteva non esserlo: Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè e conquista la finale. Lo riporta style.corriere.it

X Factor 2025, Delia canta "Sei bellissima" di Loredana Bertè e conquista la finale - (LaPresse) L'esibizione di DELIA a X Factor 2025 con "Sei bellissima" di Loredana Bertè. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com