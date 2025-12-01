Radiologia interventistica per Campus Bio-Medico accreditamento internazionale Iasios

(Adnkronos) – Maggiore sicurezza durante i trattamenti, degenze più brevi in ospedale e recupero più rapido per i pazienti dopo l'intervento. Sono alcuni dei risultati che hanno portato la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma a ottenere l'accreditamento internazionale Iasios (International Accreditation System for Interventional Oncology Services), primo e unico programma a livello mondiale . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

