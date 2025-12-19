Congresso Icio radiologia interventistica quarto pilastro oncologia

La radiologia interventistica si afferma come quarto pilastro nella lotta ai tumori, integrando tecnologia avanzata e terapie mirate. A Roma, il Congresso Icio evidenzia il suo ruolo crescente nella cura oncologica, offrendo soluzioni innovative che migliorano la precisione terapeutica e la qualità di vita dei pazienti. Un progresso fondamentale nella medicina moderna, sempre più centrato sull’approccio multidisciplinare e personalizzato.

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - La radiologia interventistica è sempre di più uno strumento fondamentale nella cura dei tumori, il quarto pilastro - con chemioterapia, chirurgia e radioterapia - capace di integrare tecnologia avanzata, precisione terapeutica e attenzione alla qualità di vita del paziente. In alcune neoplasie è ormai una pratica diffusa con ottimi risultati riconosciuti anche a livello internazionale. La conferma viene dal congresso Icio - Italian Conference on Interventional Oncology che si è appena concluso a Milano e che ha riunito esperti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti innovazioni.

