Racing Bulls test positivi in Bahrein | affidabilità e sviluppo in vista di Melbourne

Durante i test a Sakhir, la Racing Bulls ha registrato risultati positivi, evidenziando miglioramenti nella affidabilità della vettura e nel progresso dello sviluppo. La squadra ha lavorato intensamente durante i tre giorni, concentrandosi sulla messa a punto del monoposto in vista delle prossime gare. I dati raccolti sono stati incoraggianti e indicano che il team si sta preparando con attenzione per il debutto a Melbourne. La Racing Bulls continuerà a spingere in questa direzione.

Il team faentino lascia il Bahrein con dati importanti e con la sensazione di aver costruito una base solida in vista del debutto stagionale al Gran Premio d'Australia a Melbourne Tre giorni intensi di lavoro e segnali incoraggianti per la Racing Bulls nei test prestagionali di F1 che si sono svolti a Sakhir. Il team faentino lascia il Bahrein con dati importanti e con la sensazione di aver costruito una base solida in vista del debutto stagionale al Gran Premio d'Australia a Melbourne. Durante la sessione conclusiva, il giovane Arvin Lindblad ha completato un programma particolarmente intenso, arrivando a percorrere ben 165 giri in un solo giorno.