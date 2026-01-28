Malattie rare Balsamo Zambon | Videoserie accende riflettori su storie di vita oltre la Sla

La casa farmaceutica Zambon ha lanciato una videoserie per raccontare le storie di chi vive con la Sla. La malattia, che colpisce il sistema nervoso, rende difficile anche le azioni più semplici come mangiare. Balsamo, uno dei rappresentanti dell’azienda, ha spiegato che il progetto mira a far conoscere meglio le sfide di chi affronta questa malattia rara, spesso invisibile agli occhi di tutti. La serie vuole portare attenzione su un problema che riguarda molte persone e le loro famiglie.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Il cibo rappresenta una sfida quotidiana per molte persone con la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Tre pazienti su quattro convivono infatti con la disfagia, la difficoltà a deglutire cibi solidi e liquidi, un sintomo che influisce non solo sull'alimentazione, ma anche sul gusto e sulla dimensione della convivialità. La videoserie 'A cena con la Sla mette al centro' le storie fuori menù di Mais, Katia e Stefano. Il racconto parte dal loro piatto del cuore: la pizza per Mais, gli spaghetti alla chitarra e alle vongole per Katia e Stefano. Attraverso il legame con il cibo e il piacere dello stare insieme, i tre protagonisti condividono passioni, difficoltà e sogni che vanno oltre la Sla, oltre la malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

