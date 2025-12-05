Convocati Como le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo ma ancora tre assenti in difesa | la lista

Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo: la lista Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la difficile trasferta contro l’Inter, che si disputerà domani sera a San Siro. Il tecnico spagnolo ha convocato 24 giocatori per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista

Argomenti simili trattati di recente

Quattro giovani del Como convocati dall'Italia U17 - facebook.com Vai su Facebook

COMO - I 22 convocati di Fabregas per il match contro il Sassuolo ift.tt/suQG5vJ Vai su X

Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo: la lista - Due importanti rientri per il tecnico spagnolo: la lista Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista ufficiale de ... Riporta calcionews24.com

Domani Inter-Como, i convocati di Fabregas: torna Assane Diao, tre assenti - Sono ventiquattro i calciatori convocati da Cesc Fabregas per la partita che vedrà il Como, domani alle 18, di scena a San Siro con l’Inter. Scrive tuttomercatoweb.com

Qui Como - Sono 24 i giocatori convocati da Fabregas per l'Inter: tornano Diao e Smolcic - Cesc Fabregas, allenatore del Como, porta 24 giocatori a San Siro per la partita di domani sera contro l'Inter. Secondo msn.com

Fabregas lascia il Como nel 2026, ha scelto il suo prossimo club - E' cosiderato uno dei migliori allenatori in circolazione del momento e per questo che ora arrivano delle nuove notizie di mercato attorno a Cesc Fabregas ... calciomercatonews.com scrive

Inter-Como: Chivu insegue la vetta, ma occhio a Fabregas... - Chissà se, sbucando dal tunnel che dagli spogliatoi porta al prato di San Siro, Cesc Fabregas avrà almeno un attimo di esitazione. Lo riporta msn.com

COMO - I convocati di Fabregas per il Torino, out Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga - Niente di anomalo rispetto agli indisponibili previsti, quali Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga. Segnala napolimagazine.com