Qui Liverpool Slot | Affrontiamo una squadra fortissima una vera potenza europea

Arne Slot si è presentato davanti ai media alla vigilia di Inter-Liverpool, ma la conferenza stampa si trasforma inevitabilmente in un dibattito sul caso Mohamed Salah, escluso dalla trasferta e protagonista di dichiarazioni polemiche. Il tecnico olandese cerca di smorzare i toni, pur ammettendo una certa sorpresa: “Se Salah si riferiva a me? Solo lui può dirlo. L’unica comunicazione ufficiale è stata informarlo che non avrebbe viaggiato con la squadra, nulla di più. Prima di sabato avevamo parlato molto, anche a lungo. Non credo che il rapporto sia compromesso, ma lui ha il diritto di provare ciò che prova. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

CHAMPIONS - Liverpool, Slot: "L'Inter è forte, non mi aspettavo le parole di Salah, Chiesa non si sentiva bene" - Arne Slot, allenatore del Liverpool, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro l'Inter: "Domani affrontiamo una squadra veramente forte, che quest'anno sta facendo m ... Si legge su napolimagazine.com