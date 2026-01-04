Una cultura nazionalpopolare senza etichette e complessi di inferiorità | ecco la vera alternativa alla cultura di sinistra

Una cultura nazionalpopolare autentica si distingue per la sua naturale capacità di coinvolgere e rappresentare le radici e le tradizioni senza etichette o complessi di inferiorità. Prendendo spunto dal film Buen Camino, si può osservare come questa forma di cultura riesca a raggiungere un ampio pubblico, contrapposta a produzioni spesso finanziate pubblicamente e promosse come portatrici di “messaggi” elitari. Questa è la vera alternativa, semplice e diretta, alla cultura di sinistra.

Prendo le mosse dal film Buen camino . e non certo tentando di tirarlo dalla giacchetta e intrupparlo da qualche parte; ma solo per attribuirgli la definizione di nazionalpopolare; e di conseguente successo di pubblico, a differenza di tanti prodotti da prima pagina dei giornaloni e tv, e strafinanziati anche con soldi statali, e che si autoproclamano portatori di “messaggi”, e di scarsissima platea. Messaggi quasi sempre di sinistra, evidentemente non giunti a destinazione, se stiamo ai risultati elettorali! A proposito di voti, non so e non voglio sapere che idee politiche abbiano Zalone e il regista Nunziante, anzi nemmeno se ne hanno; e di conseguenza cosa abbiano votato nel 2022 e voteranno nel 2027. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

