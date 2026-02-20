Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo il debutto nel 2020 con “Tikibombom”. La cantante siciliana di 38 anni ha scelto di mantenere il mistero sulle ragioni del suo ritorno nel 2026, limitandosi a una frase sibillina: “Quando sarò sul palco svelerò perché essere qui è importante”. La sua presenza genera curiosità tra i fan, che attendono di scoprire cosa abbia in mente questa volta. La sua partecipazione si aggiunge alle sfide di un festival sempre più ricco di sorprese.

È sibillina, quasi teatrale, Levante, 38 anni: «Quando sarò sul palco svelerò perché essere al festival nel 2026 è importante», ha dichiarato senza aggiungere altro. In attesa della rivelazione di questo segreto, ci sono tante cose che si possono già raccontare sulla sua partecipazione a Sanremo 2026. Levante: «Non ho scritto “Sei Tu” per Sanremo ma poi ho capito che era perfetta per il Festival» X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival Prima di tutto, questa è la terza volta che l’artista siciliana si presenta all’Ariston.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa è la terza volta che l'artista siciliana si presenta all'Ariston. Il suo debutto è stato con "Tikibombom", nel 2020

Leggi anche: Sergio Conceicao, retroscena su suo figlio Francisco: «Nel 2020 durante il lockdown era un po’ cicciottello. Fui chiaro con lui e gli dissi questa cosa»

Leggi anche: Pescara, Insigne si (ri)presenta: «In Serie B solo con questa maglia. C’è stato un contatto con il Napoli ma…»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.