Sergio Conceicao retroscena su suo figlio Francisco | Nel 2020 durante il lockdown era un po’ cicciottello Fui chiaro con lui e gli dissi questa cosa

Sergio Conceicao ha condiviso un episodio personale riguardante suo figlio Francisco, attuale numero 7 della Juventus. Nel 2020, durante il lockdown, notando qualche chilo di troppo, fu diretto nel parlare con lui per affrontare la situazione. Questo racconto offre uno spaccato sulla sua attenzione e sui valori trasmessi ai figli, anche in ambito sportivo. Di seguito, il suo racconto completo.

Sergio Conceicao ha svelato questo retroscena su suo figlio Francisco, attuale numero 7 della Juventus. Le sue dichiarazioni. Dietro gli scatti brucianti e i dribbling ubriacanti di Francisco Conceicao c’è l’educazione rigida e l’amore esigente di un padre che conosce bene il calcio ai massimi livelli. Sergio Conceicao si è raccontato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, svelando retroscena inediti sul percorso di crescita del figlio, oggi pedina fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti. L’aneddoto del lockdown: “Se hai fame, bevi acqua”. Il tecnico ha riavvolto il nastro fino al 2020, anno del debutto di “Chico” sotto la sua guida in Portogallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sergio Conceicao, retroscena su suo figlio Francisco: «Nel 2020 durante il lockdown era un po’ cicciottello. Fui chiaro con lui e gli dissi questa cosa» Leggi anche: Covid, quando durante lockdown 2020 polizia francese provò a multare un fantoccio travestito da pescatore su spiaggia Cabourg: "Violava confinamento" Leggi anche: Matthaus svela il retroscena: «Anche la Juve era interessata a me, ecco perché scelsi l’Inter. Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milan, la clamorosa stoccata di Conceicao contro i rossoneri!; Inter, retroscena tossico al Maradona col Napoli: Chivu l'ha notato. Società incerta contro il Bologna; Conceicao, clamoroso retroscena da Milanello: è successo durante l'esperienza del portoghese. Milan, la clamorosa stoccata di Conceicao contro i rossoneri! - Sergio Conceicao, intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha colto l'occasione per rivelare alcuni ... fantamaster.it

“Al Milan tante cose non mi sono piaciute. L’ambiente attorno non era buono, non sono stato supportato”: parla Conceiçao - Lo scorso anno di questi tempi Sergio Conceiçao firmava il suo contratto con il Milan, il 30 dicembre con esattezza. ilfattoquotidiano.it

Sérgio Conceição: “Dal 2017 solo io e Pioli abbiamo vinto trofei al Milan” - Intervistato a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan Sérgio Conceição ha parlato della sua esperienza in rossonero ... gianlucadimarzio.com

L'affondo di Sergio Conceicao: «Al Milan brutto ambiente, ma i giocatori erano con me» x.com

« » I sei mesi al #Milan, la vittoria in Supercoppa, il mancato supporto da parte della società... Le parole di Sergio #Conceicao, ora allenatore dell’Al Ittihad, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport #conceicao #milan #milanpre - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.