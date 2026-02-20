Questa Civitanovese ha tutto per salvarsi

La Civitanovese ha dimostrato di avere tutte le qualità per evitare la retrocessione. Ho assistito alla partita e ho visto una squadra determinata e compatta, capace di mettere in difficoltà le avversarie più quotate. La difesa si è mostrata solida, mentre il centrocampo ha creato occasioni importanti. Con questa grinta e organizzazione, la squadra può sperare di risalire la classifica. La strada sarà ancora lunga, ma le potenzialità ci sono tutte. Ora, bisogna mantenere questa continuità di prestazioni.

"Ho visto la Civitanovese all'opera e posso dire che ha tutte le carte in regola per salvarsi. Tra le squadre di bassa classifica, probabilmente è la più forte". È il giudizio di Adolfo Cichella che da calciatore ha indossato la maglia rossoblù nei primi anni '90 e domenica scorsa era al Comunale di Villa San Filippo per assistere al match tra la squadra di Marinelli e la Sangiustese (2-2). "Ho visto una bella partita – spiega Cichella – con un buon livello e due ottime realtà. Credo che la Civitanovese sia partita bene, poi forse si è abbassata un po' troppo e la Sangiustese ne ha approfittato.