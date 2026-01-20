Ashton Kutcher | Mio fratello gemello nato con una paralisi cerebrale mi ha detto | Questa è l’unica vita che conoscerò Quella frase ha cambiato tutto
Ashton Kutcher, noto attore e produttore, racconta di un momento significativo con suo fratello gemello, affetto da paralisi cerebrale. Questa esperienza ha influenzato il suo approccio alla vita e al suo lavoro. Nella serie
La nuova serie ideata e diretta da Ryan Murphy, disponibile su Disney+ dal 22 gennaio con i primi tre episodi, parte da una catena di morti brutali e parecchio splatter che colpiscono giovani top model e persone legate al mondo dell’immagine. Episodi di follia improvvisa, corpi che letteralmente esplodono, una scia di vittime che porta alla scoperta di un trattamento misterioso, sospeso su un confine ambiguo tra medicina e contagio. A indagare sono due agenti dell’FBI, Cooper Madsen e Jordan Bennett, interpretati da Evan Peters e Rebecca Hall. L’inchiesta nasce a New York ma si allarga rapidamente, trasformandosi in un caso internazionale che tocca anche l’Italia, tra Roma e Venezia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ashton Kutcher in pressline alla premiere di The Beauty a Roma. video: rebellevague x.com
Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare Aston Kutcher in conferenza stampa per la serie tv The Beauty in arrivo su Disney+…Da idolo teen a star di Hollywood: Ashton Kutcher è uno dei volti simbolo del cinema (e della TV) tra fine anni ’90 e 2000. facebook
