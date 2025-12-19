civitanovese sul mercato tutto fatto per marietti

La Civitanovese si prepara a rinforzare il suo attacco con l’arrivo di Leonardo Nacciarriti, un esterno versatile capace di occupare anche il posizione di punta. Un colpo importante per la squadra, pronta a consolidare la propria rosa e a puntare in alto nella prossima stagione. La trattativa è ormai definita, e Nacciarriti si appresta a vestire la maglia biancorossa, portando energia e nuove prospettive alla squadra.

Leonardo Nacciarriti è un obiettivo di mercato della Civitanovese. Si tratta di un esterno d’attacco che all’occorrenza può essere utilizzato anche come punta. Il calciatore classe 2003 è in uscita dal Fabriano Cerreto, club dove ha iniziato la stagione spesso subentrando nella ripresa dei vari incontri e siglando una rete. In passato Nacciarriti ha vestito le maglie di Monturano (Eccellenza) e Tolentino (serie D). Intanto, è ufficiale l’ingaggio del centrocampista Filippo Marietti, classe 2004 proveniente dal San Venanzo, in Eccellenza umbra. Marietti ieri ha svolto il secondo allenamento al Polisportivo, poi è entrato nella sede societaria per essere tesserato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

