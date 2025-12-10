Nuovo comandante Municipale | c' è il bando L' opposizione | Un atto di arroganza politica

È stato pubblicato il bando per il nuovo comandante della polizia municipale, con un mese di tempo per la presentazione delle domande. La selezione sarà affidata a una commissione esaminatrice, ma la decisione finale spetterà al sindaco. L'opposizione critica l'iniziativa, definendola

Un mese di tempo per presentare le domande. Dopo di che spetterà a una commissione esaminatrice stabilire chi ha i migliori requisiti per aspirare a indossare la divisa di nuovo comandante della polizia municipale sebbene, in ogni caso, ad avere l'ultima parola sarà il primo cittadino.È sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Omicidio di Sofia Stefani oggi la sentenza Giampiero Gualandi merita l' ergastolo - Zazoom Social News

Niccolò Gensini è il nuovo comandante della Polizia municipale di Bagno a Ripoli - Dal 1997 nella polizia locale, ha sempre lavorato a Firenze dove è stato nel reparto motociclisti di pronto intervento e sicurezza stradale, poi responsabile distaccamento Quartiere 3 e sinistri ... Lo riporta lanazione.it

Menchetti: “Scontro sul nuovo comandante della polizia municipale a pochi mesi dal voto” - Arezzo, 4 novembre 2025 – “Ho depositato una nuova interrogazione indirizzata al Sindaco, per capire il destino del ruolo di Comandante della Polizia Municipale dopo il prossimo 15 marzo 2026, quando ... Segnala lanazione.it

Foggia accoglie il Colonnello Costa, nuovo comandante di ‘Strade Sicure’ https://www.antennasud.com/operazione-strade-sicure-ecco-il-nuovo-comandante-del-raggruppamento-3-puglia-basilicata/ Vai su Facebook