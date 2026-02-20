Quella è carina e sospetti di brogli | il concorso per notai diventa un caso Il Codacons chiede l’annullamento

Un concorso per notai ha attirato l’attenzione dopo che i giudizi della commissione sono finiti online, suscitando sospetti di irregolarità. Tra commenti sulla bellezza dei candidati e riferimenti a santi, emergono dubbi sulla serietà della selezione. Il Codacons ha chiesto di annullare la prova, evidenziando comportamenti poco professionali. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sulla trasparenza delle procedure di selezione. La polemica coinvolge i partecipanti e le autorità competenti.

Giudizi inappropriati ed estetici ma, soprattutto, il nome di alcuni santi sovrapposto ai candidati. Scoppia la bufera sul concorso nazionale per notai, dopo che i giudizi della commissione sono finiti sul web. E il Codacons chiede l’annullamento. Il fatto. Doveva restare un file ad uso strettamente interno. È rimasto online solo per pochi minuti. Tanto è bastato, però, per trasformare un documento tecnico in un caso nazionale. Il concorso per notaio – una delle selezioni pubbliche più complesse e ambite in Italia – termina al centro delle polemiche dopo la pubblicazione accidentale di un foglio Excel contenente annotazioni sui candidati che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, e che si preparano agli orali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

