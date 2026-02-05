Dancing queen di Camila Fabbri | Recensione

Un romanzo che sfida la capacità di lettura del lettore: pur raccontando una storia struggente e difficoltosa, il filone narrativo si Dancing Queen di Camila Fabbri, pubblicato da Polidoro Editore è dispersivo. Trama. Paulina è una giovane donna che vive una vita confusa e di cui sembra pentirsene. Scelte di cui si risente nei confronti di sé stessa. Un giorno, Paulina fa un incidente stradale e al risveglio sembra non ricordarsi chi è la persona che le sta di fianco, non riconosce nemmeno il cane che latra di fianco a lei. Sembra che da quel momento il suo destino cambi, o meglio, la narrazione si trasforma e racconta di Paulina a ritroso, cosa è successo prima che tutto questo accadesse? Scopriamo i retroscena di una protagonista stanca, di sé stessa o della vita, o più probabilmente di entrambe; l’itinerario ha le sembianze di un romanzo On the Road, il presente si frantuma così come i ricordi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

