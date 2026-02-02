La Russia ha deciso di mettere sotto accusa una foto dei Queen scattata durante le riprese del videoclip di “I Want to Break Free”. Il tribunale russo ha qualificato l’immagine come “propaganda LGBT”, trasformando un semplice scatto in un atto politico. La vicenda ha sollevato molte polemiche e mostra come in Russia le immagini legate a temi LGBT vengono spesso usate come pretesto per reprimere l’opposizione.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore – e insieme tragicamente grottesco – nella decisione di un tribunale russo di qualificare come «propaganda LGBT» una fotografia dei Queen durante le riprese del videoclip di “I Want to Break Free”. Non si tratta soltanto di un abuso giudiziario né di uno dei tanti eccessi censori: è il ritratto fedele di un sistema politico che ha bisogno di reprimere la libertà, anche simbolica, per sopravvivere. La vicenda è nota. Un giovane cittadino moscovita, David Gevondyan, viene multato per aver condiviso l’immagine di Freddie Mercury e degli altri membri della band britannica, travestiti da donne, in uno dei videoclip più iconici della storia del pop. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia di Putin trasforma una canzone dei Queen in un reato politico

Approfondimenti su Queen BreakFree

Quest'anno, per i fan dei Queen, è arrivato un regalo speciale: ‘Not For Sale (Polar Bear)’, un brano inedito registrato nel 1974 e mai pubblicato prima.

Ultime notizie su Queen BreakFree

